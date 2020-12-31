Лукашенко: справимся с экономикой - никакие протесты нам не страшны

31 декабря, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность устойчивого экономического развития, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в обществе. Об этом он заявил сегодня, общаясь с представителями трудового коллектива Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии и работниками СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Справимся с экономикой - никакие протесты нам не страшны. Походят, походят, как сейчас, если походят. Не перейдут красную черту - будут ходить. Перейдут - получат. Должен быть закон и порядок", - подчеркнул белорусский лидер.

"Все мы это переживем. Надо, чтобы была экономика", - уверен Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что в уходящем непростом году Беларусь, которая не имеет больших ресурсов, потеряет менее 1% ВВП.

"Главный вопрос для меня - экономика. Будет экономика - ничего не страшно. Но будет очень тяжело. Потому что COVID, все страны закрылись. Переживем, если будем голову в руках держать", - резюмировал Президент.-0-