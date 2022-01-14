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14 января 2022, 19:03

Лукашенко сравнил события в Беларуси и Казахстане: всю кашу заварили страны Запада

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сравнил события в Беларуси в 2020 году и недавние в Казахстане и назвал главную причину произошедшего. Соответствующие заявления белорусский лидер сделал во время приема от имени Президента на старый Новый год, передает корреспондент БЕЛТА.

"За всеми этими событиями стоят государства. И заметьте, в августе 2020-го эти государства (знаете, какие и чьими руками) ринулись к нам. Конечно, всю кашу заварили их спецслужбы. И мы их видели, они это не прятали. Но здесь мы им рога обломали, и они сделали вывод", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, главный вывод коллективного Запада состоял в том, чтобы впредь скрывать свои интересы, не засвечивать их в публичном пространстве. "Работали спецслужбы, и они (заинтересованные государства. - Прим. БЕЛТА) не светились, никто этого не заметил. Такие масштабные акции, в такой грандиозной стране, как Казахстан, (организовать. - Прим. БЕЛТА) за сутки? Просто так не получится", - констатировал белорусский лидер.

Кроме того, в Казахстане пересекаются интересы крупных транснациональных компаний. "Поэтому была дана команда: "Не торопитесь, спокойно, когда будет все ясно - выйдем на авансцену" (я процитировал донесение нашей разведки в первые дни событий). Все там было, как надо. Казахстан, как и Беларусь, - узловые пункты. Мы - в Европе, там - в Центральной Азии", - пояснил глава государства.

"Из Казахстана, как керогазом, можно было подогреть и Россию, можно было снивелировать позор Афганистана, который был допущен Соединенными Штатами Америки, и можно влиять не только на Китай, но и на всю Азию. Поэтому ставки были высоки", - продолжил Президент.

Учитывая всю эту информацию, лидеры стран ОДКБ приняли решение направить в Казахстан контингент миротворческих сил. "Мы приняли решение вмешаться. В первом разговоре с Путиным (телефонном разговоре с Президентом России Владимиром Путиным. - Прим. БЕЛТА) я ему сказал: "Как только мы там приземлимся, посмотришь, ситуация изменится". Так и произошло. Это для нас было главное", - рассказал Александр Лукашенко.

Говоря об отличиях между событиями в двух странах, Александр Лукашенко констатировал, что их по большому счету нет: "Все то же самое, только не очень светились". В этой связи Президент подчеркнул, что важно оставаться очень внимательными, контролировать ситуацию: "Успокаиваться нам нельзя".-0-

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