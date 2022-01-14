Лукашенко: мы многое сделали, чтобы летопись белорусской государственности продолжалась

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы уже многое сделали для того, чтобы летопись государственности продолжалась, и сделают еще больше, потому что едины в своих целях. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на приеме от имени Президента на старый Новый год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша Беларусь занимает немного места на карте, но геополитический интерес привлекает к себе огромнейший. Так было всегда в истории нашей земли, так происходит сейчас. Да, мы сегодня другие, мир другой, но сюжет политических интриг вокруг нас тот же. Повторяется снова и снова. Мы с вами уже многое сделали для того, чтобы летопись белорусской государственности продолжалась. И сделаем еще больше, потому что едины в своих целях", - сказал Александр Лукашенко.

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