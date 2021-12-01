Лукашенко: среди организаторов доставки беженцев к границе Беларуси были россияне, включая чеченцев

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди организаторов доставки беженцев к границе Беларуси были россияне, включая чеченцев. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БЕЛТА.

"Эти люди (беженцы. - Прим. БЕЛТА) нанимают частников, 350 километров - 300, и они на границе под Брестом и Гродно. Частные компании, потом такси, автобусы нанимают... Но здесь работали проводники из России, и "спасибо" чеченцам. Вот уж организованные люди. Они самые организованные здесь были, организовывая поток", - сказал он.

По словам Александра Лукашенко, они помогали людям в Беларуси попасть на границу и "возможно, преодолевать" ее.

"Каждый день идут сообщения: украинцы, немцы, поляки, латыши и два только россиянина там, на территории Польши, всего два из сотен уже, которые забирали за деньги. $3-4 тысячи стоило от границы в Германию перевезти. Вот и возили. То есть это четко организованный транзит, начиная с Ирака, - допустим, курды, сирийцы, иранцы, - и до границы с Германией. Четко организованы", - сказал Президент Беларуси.

Он также напомнил, что ЕС разорвал договор о реадмиссии с Беларусью. "Я прямо заявил: ну что же, вы разорвали этот договор, вы перестали сотрудничать с нами и разговаривать по вопросам границы, ну и Господь с вами. Ваши проблемы, но, я вам говорю, больше защищать так, как в прошлом году, не буду. Они же это все слышат, и организаторы", - сказал Александр Лукашенко.-0-