16 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросу совершенствования системы управления белорусской энергетикой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительством должен быть сформирован прогноз топливно-энергетического баланса страны, а также определена цель - стопроцентная энергетическая независимость и безопасность", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что энергетическая система Беларуси - это один из наиболее сложных, но исключительно значимый сектор национальной экономики. "Ее стабильность - это крайне важный элемент безопасности и независимости государства", - подчеркнул он.

По словам Президента, для решения актуальных задач в отрасль было вложено немало средств: только за последние пять лет привлечено свыше $1 млрд инвестиций. За этот период Беларусь вышла на передовые позиции среди стран СНГ по удельному расходу топлива на производство одного киловатта электроэнергии. Потребление импортируемого топлива уменьшилось на 3 млрд куб.м газа в эквиваленте. "Это около $600 млн в год сокращения", - уточнил глава государства.

При этом собственное производство электроэнергии увеличилось на 2,1 млрд кВт. "К слову, в 2018 году мы впервые полностью отказались от импорта электроэнергии", - обратил внимание белорусский лидер.

"Как мне неоднократно докладывали, энергосистема Беларуси не только является одной из самых надежных и эффективных на постсоветском пространстве, но и не уступает ряду европейских государств. Однако, несмотря на достигнутые успехи, к работе наших энергетиков имеется немало претензий и замечаний, - сказал Александр Лукашенко. - Назрела необходимость определить, что нужно предпринять не только для устранения существующих недостатков, но и для повышения эффективности работы всей энергосистемы. По мнению многих экспертов, для того чтобы выстроить четкий план действий, в отрасли есть экономические, технологические и организационные резервы".

Глава государства подчеркнул, что никаких экспериментов в этой связи проводиться не будет. "У нас нет непонятных вопросов, чтобы экспериментировать и пробовать. Все предельно понятно. Главная задача - не загубить достижения, совершенствовать то, что создано, при этом не затягивая процесс. Также нужно учитывать мировые тенденции в энергетике, используя как положительный, так и негативный опыт, прежде всего наших соседей", - заявил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что целями соответствующей работы должны стать оптимизация деятельности энергосистемы, ликвидация излишних затрат, справедливое и прозрачное формирование тарифов на конкурентном уровне. Необходимо также продолжить привлечение в отрасль инвестиций и новейших технологий.

Президент потребовал от докладчиков во время совещания ответить на ряд вопросов. Во-первых, какие недостатки есть у действующей структуры энергосистемы Беларуси? Во-вторых, что предлагается правительством для совершенствования отрасли, и какие сроки для этого необходимы? А также существуют ли риски, и как планируется их минимизировать? "Третье - самое главное - какой эффект дадут предлагаемые преобразования для энергосистемы, отечественной экономики и наших граждан?" - поинтересовался глава государства.

Еще один поставленный вопрос касался того, как ответственные чиновники видят в перспективе топливно-энергетический баланс страны.-0-