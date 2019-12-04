Лукашенко: столичная область должна быть лидером в социально-экономическом развитии

4 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Столичная область должна быть лидером в социально-экономическом развитии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с активом Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минская область - важный стратегический регион. Мое принципиальное требование вы знаете - столичная область должна быть лидером в социально-экономическом развитии", - сказал глава государства.

Он отметил, что от решения обозначенных острых вопросов зависит не просто качество жизни людей, но и уровень доверия народа к власти.

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