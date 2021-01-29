Лукашенко: страны СНГ после событий в Беларуси более внимательно относятся к вопросам безопасности

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После протестных акций в Беларуси в прошлом году многие страны СНГ сделали соответствующие выводы и более внимательно относятся к вопросам безопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече со студенческой молодежью, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из вопросов, заданных Президенту, касался протестной волны, которая прокатилась по городам России, практически повторяя "белорусский сценарий", и неоднократных предупреждений главы белорусского государства о том, что подобные экстремистские вторжения возможны и в других странах постсоветского пространства. У Александра Лукашенко поинтересовались, как отнеслись лидеры СНГ к этим предупреждениям.

"После Беларуси уже расхлябано к этим вопросам не относятся. Особенность вторжения, как вы сказали (очень точно сказано), в Беларусь была связана с тем, что удар был нанесен по сильному монолитному государству, - сказал Президент. - Наносился удар по стабильному, сильному монолитному государству. Это была проверка: если в Беларуси пройдет, значит, пройдет и в других".

Президент подчеркнул: в Беларуси не было оснований для цветных революций, как в Армении или Украине. "Хотели в Беларуси осуществить блицкриг, чтобы получить трамплин для наступления против России, перманентного или как в 41-м году - как получилось бы. Не затормози их здесь, они бы ринулись и туда, уже современным образом, через соцсети", - уверен белорусский лидер.

Что касается последних событий в России, Александр Лукашенко прокомментировал их так: "Это первый звонок. И бьют так же, как у нас, по основным фигурам, по вертикали власти, которую Россия выстроила в принципе такую же, как и в Беларуси. Это начало. Будут потихоньку качать. И в зависимости от массовости процессов будет их интенсивность. В сентябре думские выборы, и к этому будут готовить общество. Кто-то помнит стрельбу по Белому дому в России, кому-то неймется, и кто-то думает, что это повторится. Никогда это не повторится. Я знаю руководителей России, они сумеют этому противостоять".

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что страны СНГ находятся в зоне интересов многих крупных мировых игроков. "Мы находимся в зоне интересов Соединенных Штатов Америки и Евросоюза в целом. Как я до выборов говорил, мы просто на разрыв, нас разрывают. И не дай бог оказаться ареной войны, где будут решаться не наши вопросы. Этого допустить нельзя. Точно так понимает это Россия и другие постсоветские республики, и никто не расслабляется", - подчеркнул Президент.-0-

Александр Лукашенко