Лукашенко: стратегические предприятия в Беларуси продавать не собираются

7 июня, Новополоцк /Корр. БЕЛТА/. Стратегические предприятия в Беларуси продавать не будут. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с работниками "Нафтана", передает корреспондент БЕЛТА.

"Если у вас бродит мысль в голове, что мы их (НПЗ. - Прим. БЕЛТА) продадим кому-то за бесценок и прочее, выбросьте это из головы. Я по-прежнему придерживаюсь той точки зрения, что стратегические предприятия (не только стратегические, но и другие) мы продавать не собираемся. Это не моя функция: не я их создавал, и даже не вы", - пояснил Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал, как в начале его президентства пробовали за $15 млн продать контрольный пакет акций Мозырского НПЗ, однако он потребовал в течение суток вернуть эти деньги покупателям. "Мы не продавали эти заводы и продавать не будем. Может, нам какие-то космические условия предложат, тогда мы рассмотрим вместе с вами", - допустил Президент.

Он заметил, что приватизация в Беларуси начинается с решения трудовых коллективов, потом на более высокий уровень свои предложения вносят местные органы на власти. Далее правительство информирует главу государства. "У нас этот процесс очень забюрократизирован. Специально я это сделал, чтобы после приватизации предприятия я потом не приехал на НПЗ в Новополоцк, а вы мне не сказали: "Так а кому же ты продал?". А я потом вам скажу: "Так вы же начинали это". То есть это дело трудового коллектива, местных органов власти. А потом уже мы будем рассматривать", - сказал Александр Лукашенко.

Президент добавил, что бытует мнение о невозможности приватизации крупных предприятий в Беларуси. "Да, у нас в Беларуси почти невозможно приватизировать то, что не должно приватизироваться. Вы входите в этот список", - подчеркнул он.-0-