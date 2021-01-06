Лукашенко: светлые рождественские дни объединяют нас и делают сильнее перед лицом любых испытаний

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан с Рождеством Христовым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Александр Лукашенко отметил, что этот праздник наполняет глубинным смыслом историю существования человечества на Земле, ежегодно напоминает о необходимости духовного обновления, бескорыстной любви к ближнему, величайшей ценности добра и милосердия.

"В светлые праздничные дни простое общение с родными людьми согревает нас теплом семейного очага, укрепляет веру в лучшее будущее, наделяет энергией для многих добрых дел, объединяет и делает сильнее перед лицом любых испытаний. Пусть радость Рождества подарит всем торжество сбывшихся надежд, взаимопонимания и любви в нашем общем доме", - говорится в поздравлении.

Поздравление Президента Беларуси с Рождеством Христовым

Православным христианам Беларуси

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Этот прекрасный праздник наполняет глубинным смыслом историю существования человечества на Земле, ежегодно напоминает нам о необходимости духовного обновления, бескорыстной любви к ближнему, величайшей ценности добра и милосердия.

В светлые праздничные дни простое общение с родными людьми согревает нас теплом семейного очага, укрепляет веру в лучшее будущее, наделяет энергией для многих добрых дел, объединяет и делает сильнее перед лицом любых испытаний.

Пусть радость Рождества подарит всем торжество сбывшихся надежд, взаимопонимания и любви в нашем общем доме.

Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким.

Александр Лукашенко.-0-