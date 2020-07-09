Лукашенко: такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время независимости

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Такого давления, как в текущий период, Беларусь не испытывала за все время независимости. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с коллективами крупнейших СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо признать, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития. Все сплелось в один узел", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что уже насчитал порядка пяти пандемий. Это не только непосредственно медицинская, но и, например, углеводородная в конце прошлого - начале этого года, "пандемия" экономическая и ее последствия, инфопандемия. Все это переплелось и наложилось в том числе на политические события в Беларуси.

Президент также высказался в пользу развития страны на базе того, что уже достигнуто, и против радикальных реформ. "Мы в середине 1990-х ушли от того, что сейчас нам предлагают. Нам даже предлагают вернуться в 1994 год (что весьма странно) и взять ту Конституцию, которая была, - сказал он. - Вот чего ни в коем случае делать нельзя - это возвращаться в середину 1990-х и брать ту Конституцию, от которой мы ушли. Конституция - это основной свод. Это документ, который дает направление развития тому или иному государству. Поэтому если мы говорим о реформах, "пераменах", то это надо писать прежде всего в Конституции и развивать в законах".

В качестве примера Президент также привел предложения тех, кто выступает за рыночные реформы, значительное сокращение на некоторых предприятиях численности работников, которые якобы смогут стать "резервом для айтишников". "Я это прочитал накануне посещения Минского тракторного завода, стою перед людьми, смотрю на эти ручищи и думаю: боже мой, он всю жизнь крутил гайки, ковырялся в трансмиссии, двигателе, а завтра его в 50-60 лет выкинут на улицу и он станет "резервом для айтишников", - заметил глава государства.-0-