Лукашенко: таможенная служба является важным звеном в обеспечении экономической безопасности страны

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав, ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником - Днем таможенника. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
"Ваше ведомство является важным звеном в обеспечении экономической безопасности страны, эффективно противодействует контрабанде и трансграничной преступности, помогает формированию благоприятных условий для международной торговли, транзитной привлекательности и расширения деловых связей", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил убежденность, что и в дальнейшем слаженная работа большого и дружного коллектива, доброжелательность, компетентность и верность долгу обеспечат выполнение всех поставленных государством задач.
Особые слова благодарности глава государства адресовал ветеранам таможенной службы, посвятившим свою жизнь защите экономических интересов нашей Родины.
Президент пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов.-0-