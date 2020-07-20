Лукашенко: текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами

20 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с руководством Национального банка в рамках принятия кадровых решений, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь занимает высокие позиции в рейтинге по борьбе с отмыванием денег "Мы проводим постепенную, спокойную либерализацию финансового и валютного рынков. Однако послабления - это не вседозволенность", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что перед новым составом правительства поставил задачу не просто не допустить падения национальной экономики в этом году. "Нужно найти, выхватить каждый шанс, любую возможность для движения вперед. От Нацбанка я также жду более активного участия в данном процессе. Это не мечтания. Мы просто не можем себе позволить катиться вниз, потому что оттуда будет очень тяжело подниматься. Насколько это возможно, мы должны удержаться при всех проблемах в этом году", - сказал глава государства.

Лукашенко назначил новых руководителей в правление Нацбанка Вакансию заместителя председателя правления заняла начальник главного управления регулирования банковских операций, член правления Илона Ледницкая.

Он напомнил, что на совещании 19 июня образно выразился, что с того момента помощником правительства по заработной плате и обеспечению поддержки работы предприятий стал председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.

Александр Лукашенко отметил, что есть такие предприятия, которые действительно попали в сложное положение, и им нужна помочь. "Вы мою позицию знаете: кто сложил руки или, не дай бог, людей начал увольнять, на поддержку государства пусть не рассчитывает. Притом меры за то, что выбрасывают людей на улицу, будут самые жесткие. Но тем, у кого есть "живые" экспортные контракты или кто запустил инвестиционный проект, надо помочь обязательно. Это деньги возвратные", - подчеркнул Президент.

Глава государства поручил привлекать к этой работе местные органы власти, так как они лучше знают ситуацию в своих регионах. "Общайтесь с директорами и коллективами, надо подставить свое плечо, - призвал он. - Не предъявляйте избыточные условия, не ставьте барьеры. Идите навстречу по реструктуризации долгов, хотя бы в качестве временной передышки. Вы знаете, что во всех странах (от США до Китая) есть такие послабления".

Наряду с этим Президент констатировал, что в последние три месяца Нацбанк своими решениями упростил много надзорных ограничений, снизил ставку рефинансирования. "Движение в этом направлении аккуратно, спокойно надо продолжать. Если потеряем заводы‚ предприятия, коллективы, следующими будут банки. Текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами. Иного не дано", - заявил Александр Лукашенко.

"Вы помните, что я просил задать устойчивый тренд на смягчение финансовой политики и постоянный рост кредитования экономики. При этом, конечно, будем сдерживать инфляцию. Буквально в течение нескольких дней у нас состоится разговор и с правительством. Посмотрим, как они этим занимаются. Как можно так заниматься, контролировать ценообразование, а в то же время цены на некоторые товары (уже в СМИ проскальзывает) поднялись почти в два раза?" - добавил глава государства.-0-

Лукашенко: банковская система - один из ключевых элементов экономической безопасности "Банковская система - один из ключевых элементов нашей экономической безопасности, и это особенно ощущается в период текущего мирового кризиса. Притом не только экономического, я бы сказал, комплексного, всестороннего кризиса", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко: банковская система должна служить белорусскому народу Президент отметил, что все поставленные перед Нацбанком задачи должны найти свое отражение в обновленном Банковском кодексе и призвал не затягивать с его актуализацией.

Лукашенко: банкам надлежит стать локомотивом инноваций, особенно в части цифровизации "Банки не должны быть в стороне от современных тенденций. Более того, им надлежит стать локомотивом инноваций. Особенно в части цифровизации", - сказал Президент.