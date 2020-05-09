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09 мая 2020, 11:10

Лукашенко: трагедия белорусского народа времен ВОВ несоизмерима ни с какими трудностями современности

Александр Лукашенко
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на военном параде в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

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Президент пожелал соотечественникам мирного неба, здоровья, счастья, благополучия и новых свершений во благо родной Беларуси.

"Этот праздник для нас священный. Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня. Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустима", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент заметил, что в этом году военный парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве, но он прошел в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма. "Сегодня мы чтим подвиг наших отцов и дедов. Их путь к победе был омыт слезами матерей, жен и детей, пропитан кровью павших в боях товарищей и мирных жителей, овеян пеплом сожженных врагом деревень, - заявил глава государства. - Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, кыргызов и туркменов, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев - всех жителей Советского Союза, бойцов движения Сопротивления Европы, наших союзников - США, Англии и Китая. Их мужество, отвага и готовность умереть за Родину стали страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей и их сателлитов".

По его словам, последователям нацистской идеологии, захватчикам с непомерными геополитическими амбициями история преподала урок. Его смысл, отметил Президент, прост и справедлив: народ, который защищает родную страну, свои семьи и будущее детей, непобедим.

"Беларусь встала на пути агрессора живым щитом. Здесь, на нашей земле, пройдя пол-Европы, гитлеровцы впервые встретили столь яростное сопротивление. Героическая оборона Брестской крепости, города Могилева длилась намного дольше, чем захват многих европейских государств. Именно в жестоких боях 1941-го, в том числе и на белорусской земле, пошатнулась уверенность врага в собственном превосходстве, были заложены основы будущей Великой Победы", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что вклад белорусского народа в разгром фашизма не подлежит никаким сомнениям. В рядах Красной Армии сражались 1,3 млн белорусов, а более 400 тыс. подпольщиков и партизан к концу 1943 года контролировали 60% оккупированной территории страны. "Это гибель каждого третьего белорусского жителя, заслонившего собой дорогу нацистов дальше на восток - на столицу нашего Союза. И пока наши сердца отзываются болью за тех, кто не вернулся с полей сражений, пока звучит правда о той войне - мы помним! Ведь за каждый день мирной и свободной жизни заплачено миллионами жертв и искалеченных войной судеб. Мы навсегда связаны кровными узами с братскими народами, вместе с которыми наши отцы и деды остановили катастрофу XX века", - сказал белорусский лидер.-0-

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Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны двадцатого века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня.

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"Беларусь - миролюбивая и открытая страна. Но наш исторический опыт наглядно показал, что дипломатия межгосударственного диалога не убедительна без наличия эффективной системы безопасности", - сказал Александр Лукашенко.

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