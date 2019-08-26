Лукашенко требует не перегружать детей домашними заданиями

26 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обращает внимание на недопустимость слишком большой нагрузки на детей в школах, особенно домашними заданиями. Об этом он заявил сегодня, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"По нагрузкам в школе я уже говорил: нам надо делать так, чтобы детишки, особенно в школах, получали знания на уроках, а дошлифовывали при выполнении домашних заданий. В вузах - совсем другое дело. Там другое дело, потому что там человек пришел на свой профиль. Он к этому склонен, ему легче будет учиться, - сказал глава государства. - А здесь у ученика все - от математики до гуманитарных, технических предметов. Нет таких детей, которые во всех этих науках одинаково разбираются".

"На это тоже надо обращать внимание и не перегружать детей, особенно дома. Не надо, чтобы они 5-6 часов отработали в школе, и еще столько же дома. Это ненормально. Мы калечим детей", - подчеркнул белорусский лидер.-0-