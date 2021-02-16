16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует определения четких перспектив развития мотовелозавода. Для обсуждения этой темы глава государства собрал совещание по вопросам развития отечественной мотовелотехники, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент напомнил, что производство первой отечественной мото- и велопродукции началось в 1945 году и пережило распад Советского Союза.

"В последние годы во всем мире сформировался огромный запрос на здоровый образ жизни, а спортивная активность стала популярной как никогда. Но то ли еще будет. Мировой рынок велотехники растет быстрыми темпами, и, несмотря на пандемию, прогнозы говорят о его ежегодном увеличении на 9%", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что таким образом сложились лучшие условия для развития производства в этой сфере. В Беларуси сохранено производство вело- и мотопродукции отечественных торговых марок "Аист" и "Минск", освоено более сотни новых моделей велосипедов и десятки моделей мототехники. "Но, к сожалению, финансово-экономические показатели, мягко говоря, не радуют. И доля белорусских велосипедов на внутреннем рынке снижается из года в год и составляет сегодня примерно пятую часть", - сказал Президент.

По его словам, и экспорт слабый, не решает проблему продаж.

Александр Лукашенко

"Это неудивительно, если утрачено ключевое звено производства - собственное конструкторское бюро. Для того чтобы организовать какую-то сборку, ума много не надо. Но это путь почти тупиковый. И проблемы предприятия, занимаясь сборкой, не решить. Особенно финансово-экономические. Да и долговую проблему не удается решить. Механизм‚ которым сегодня пользуется наш завод, - временный. Вдолгую работать таким образом невозможно", - уверен глава государства.

Перед участниками совещания Александр Лукашенко поставил ряд принципиальных вопросов. Во-первых, какой видится стратегия развития предприятия.

"Основы нашей экономической политики только что утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если кто-то думает, что мы сейчас продадим кому-то это предприятие, приватизировав, а потом закроем его или будем производить здесь одни, грубо говоря, спицы для велосипеда, а все компетенции инвестор перенесет куда-то в Италию, Россию или Китай, на это даже не рассчитывайте", - предупредил белорусский лидер.

Глава государства отметил, что когда говорит о МАЗе, БЕЛАЗе, МТЗ, "Гомсельмаше" и иных предприятиях, он говорит о том, что это лицо машиностроительной Беларуси, ее бренды. "В этом ряду и мотовелозавод. Поэтому нельзя его потерять", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент также напомнил о всенародно принятом решении развивать те направления, где у страны уже есть те или иные компетенции. "У нас есть немало хороших специалистов, которые умеют делать велосипеды. Ну так давайте это направление будем развивать", - сказал он.

"Хотелось бы видеть комплексный, четко обсчитанный бизнес-план, который ориентирован строго на запросы потребителей. Продукция должна быть высокого качества, конкурентоспособная. Плохую продукцию не продашь - очень сильна конкуренция в мире в этом направлении. Предложение строить предприятие за бюджетные деньги в центре Минска критики тоже не выдерживает. Необходимо выработать однозначную экономически обоснованную, эффективную модель развития производства с гарантированным сроком окупаемости примерно 5 лет. Если такой план будет, его можно рассматривать и вести речь о финансировании", - сказал Президент.

Во-вторых, он потребовал доложить предложения по вариантам расчистки долгов. "Идеи разорвать предприятие на куски, а затем их раздать по банкам (Белгазпромбанк, Альфа-банк и иные) я расцениваю как антигосударственные. Это уничтожение предприятия", - заметил Александр Лукашенко.

В-третьих, глава государства поинтересовался, что будет с действующей производственной площадкой.

"Это лакомый кусок, прекрасный участок в центре города, и его размеры превышают потребности предприятия. Поэтому городу вместе с правительством нужно подумать, как использовать эту площадку, чтобы была польза для государства и для людей", - поручил Президент.

При этом Александр Лукашенко предупредил, что не должно быть предложений построить там жилье. "Да и не нужно нам, как мы договорились опять же на собрании, столько жилья в Минске. Ибо мы всю страну стянем в Минск. Об этом уже не единожды разговаривали", - заметил он.

"Словом, я жду предложений. И предложений проработанных", - резюмировал глава государства.-0-