Лукашенко: у Беларуси будут теплые отношения с Украиной вне зависимости от итогов президентской гонки

20 апреля, Минский район /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси останутся теплые отношения с Украиной вне зависимости от результата президентских выборов. Об этом заявил сегодня журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кого бы украинский народ ни избрал Президентом, у нас останутся самые добрые и теплые отношения с этой страной, - убежден Александр Лукашенко. - Если это будет Петр Порошенко, нам ничего не надо выстраивать: мы наши отношения выстроили. Бывало хорошо, бывало похуже, но мы всегда находили решение вопросов".

Касаясь кандидатуры Владимира Зеленского, глава белорусского государства отметил, что это человек новый в политике и неопытный. Однако и сам Александр Лукашенко в начале президентской работы был таким же. "Я тоже был когда-то еще моложе и неопытнее, поэтому мне ли оценивать Зеленского? Но я убежден, что, если страна определится и изберет Зеленского, мы выстроим такие же добрые и хорошие отношения, - заявил Президент. - Если уж честно говорить, тут от Лукашенко, Порошенко и Зеленского мало что зависит. Зависит больше от народа, от того, что мы родные и живем рядом".

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