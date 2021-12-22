Лукашенко: у Гомельской области нет оснований быть середнячком

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. При всей оказываемой поддержке Гомельская область пока не раскрыла свой потенциал. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на представлении председателя Гомельского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА

"При той поддержке, которая оказывается пострадавшим районам в вопросах социально-экономического развития, область пока не раскрыла свой потенциал", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в регионе производятся почти все кормоуборочные и зерноуборочные комбайны, минеральные фосфорные удобрения, более 95% стали, около половины автомобильного бензина и дизельного топлива, термополированного листового стекла. Кроме того, у региона выгодное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура. По территории области проходят транспортные коридоры Север - Юг и Запад - Восток и их важнейшие магистрали. "Я хотел бы вместе с вами построить и дорогу с Востока на Запад. Известная дорога есть, но никакая. Я хотел бы сделать такую, как с Минска до Гомеля", - добавил глава государства.

"В совокупности с богатой минерально-сырьевой базой и высокой лесистостью территории это открывает уникальные возможности для инвестиционных предложений", - завил Александр Лукашенко.

Нельзя игнорировать и богатое историко-культурное наследие, и развитый туристско-рекреационный потенциал области, добавил Президент. По его мнению, в этом направлении в регионе сделано немало: "Когда приезжаешь в Гомель, особенно я сверху часто вижу - это вообще красавец-город, особенно ранней весной. Красотища неописуемая. Это надо беречь!"

"Поэтому у региона нет оснований быть середнячком по результатам развития. А пока выглядит это именно так, если не хуже", - констатировал он.-0-