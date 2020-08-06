Лукашенко: у нас нет олигархов и при мне их не будет

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нет олигархов, и при действующем Президенте их не появится. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает БЕЛТА.

"У нас нет олигархов и при мне их не будет. Власть властью, бизнес бизнесом. У нас очень жестокая система борьбы с коррупцией, суровая система", - подчеркнул белорусский лидер.

"Поэтому олигархов быть не может. Они (представители крупного бизнеса. - Прим. БЕЛТА) равноприближены к власти на столько, на сколько равноудалены", - добавил Александр Лукашенко.-0-