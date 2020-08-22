Лукашенко: у нас с Путиным единое мнение - Беларусь травят, чтобы потом броситься на Россию

22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Оппоненты белорусского государства травят страну, отрабатывая сценарии для дальнейшего давления на Россию. Об этом заявил сегодня журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко на митинге в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кто-то в России (я часто это вижу в средствах массовой информации) говорит: "Ах, в Беларуси, ах, в Беларуси…" Не в Беларуси - это у вас, вот здесь, на западной границе, давят, травят. И мы с Путиным сошлись во мнении: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным", - заявил Александр Лукашенко.-0-