Лукашенко: у нас спокойная страна, но в Минске никак не можем подумать, как жить дальше

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная причина нынешних внутриполитических событий в Беларуси - влияние извне. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Непростой период мир переживает в целом. Это все до выборов прогнозировалось. Многие говорят, что Президент получал информацию, анализировал, знал об этом. Нет, не было никакой информации, что будет после этих выборов у нас, в мире вообще. Но прогноз мой оказался на 100% точным - и по пандемии, и по ситуации, которая сегодня складывается. Несложно было все это спрогнозировать. К сожалению, наши западные, как принято говорить, партнеры, уж слишком активизировавшись, переборщили в отношении Беларуси", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, в Беларуси "особо не напрягаются в этом плане, хотя приятного тут мало". "Тихая, спокойная страна, а в Минске мы никак не можем голову взять в руки и подумать, как жить дальше. Но, я думаю, мы с этим обязательно справимся. В этом нет никаких сомнений, - заявил Президент. - Внутренняя ситуация не просто осложнена, а ее главная причина - внешняя. Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было. Хотя мы уже переживали всякое. Но тогда влияние извне было минимальным, а сейчас они закусили удила прилично. Но справимся. Белорусы - люди умные, разберутся в этом плане".-0-