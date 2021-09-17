Лукашенко: у стран ШОС есть все ресурсы, чтобы не играть по правилам внешних сил

17 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. У стран Шанхайской организации сотрудничества есть все ресурсы, чтобы не играть по правилам внешних сил. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

"ШОС - одна из самых крупных в мире региональных организаций. Этот статус дает все ресурсы и возможности, чтобы не играть по правилам, которые диктуют внешние силы. Тем более что губительные итоги такого навязывания сегодня очевидны для всех", - сказал Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что страны - участники организации сегодня сталкиваются с мощным внешним давлением, но в их силах обеспечить мир на родной земле, отстоять многополярное справедливое мироустройство ради будущего человечества, где будут учитывать интересы каждого.

"Для достижения данных целей необходимо ускорить сопряжение глобальных стратегий развития, расширить взаимодействие в сфере безопасности, продолжить укреплять сотрудничество в области инфраструктуры, промышленных парков, высоких технологий", - подчеркнул глава государства.-0-