Лукашенко - участникам автопробегов "За единую Беларусь", которые отметили годовщину: Вы уже взрослые!





В сегодняшнем автопробеге приняла участие и пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, которая передала участникам движения подарок к знаменательной дате от белорусского лидера - государственный флаг Республики Беларусь с личной подписью Александра Лукашенко. Своей рукой на флаге он написал такие слова: "Вы уже взрослые!".





Подробностями пресс-секретарь поделилась сегодня в эфире YouTube-канала "Главный. Тур". "С первых дней возникновения этого движения Президент за ним конечно следил. Для многих простых людей, для нас с вами тогда эти выезды, эти люди стали настоящим глотком воздуха. Президент тогда тоже сразу обратил на это серьезное внимание", - отметила Наталья Эйсмонт. Она отметила, что ее личная годовщина участия в автопробегах "За единую Беларусь" исполнится 29 августа.





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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники автопробегов "За единую Беларусь" отметили 21 августа годовщину с того самого момента, когда в августе прошлого года состоялся первый подобный автопробег. С тех пор автолюбители-патриоты исколесили всю страну, значительно пополнили свои ряды и оформились в полноценное общественное объединение "Патриоты Беларуси", сообщает БЕЛТА.Пресс-секретарь констатировала, что это движение уже обрело форму. "И конечно теперь они хотят обрести свой дом (есть уже кое-какие планы, наметки) - офис, штаб этой организации. И Президенту мгновенно пришла эта идея - он захотел передать даже не подарок, а символ, чтобы это было знаковым символом именно для этого их нового дома. И тогда возникла эта идея - государственный флаг. Президент своей рукой написал им: "Вы уже взрослые!". Год прошел - вы уже взрослые", - рассказала Наталья Эйсмонт.-0-