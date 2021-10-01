Лукашенко удручают оценки некоторых россиян после гибели сотрудника КГБ Беларуси

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко на совещании с руководством Администрации Президента ответил на негативные оценки в адрес белорусских силовиков, которые после гибели сотрудника КГБ стали появляться в СМИ, в том числе и российских, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отслеживая ситуацию в СМИ, получая дополнительную информацию, я заметил не просто разночтения, разные оценки этого события. Но, что меня удручает, - поведение россиян, коллег чекистов и бойцов антитеррористических организаций. Удручает то, что эти люди, вроде бы, такие же, как и ребята из белорусской группы "А", прошедшие немало испытаний, начинают по каким-то непроверенным, косвенным моментам оценивать работу наших спецподразделений: вот где-то непрофессионально, еще что-то", - отметил Александр Лукашенко.

"Я просто всех представителей братского народа хотел бы повернуть обратно, чтобы они обратили внимание на работу наших спецподразделений, той же группы "А" и этого же парня (Дмитрия Федосюка - прим. БЕЛТА), которые принимали участие в нейтрализации группы ЧВК "Вагнер" (речь о задержании 33 участников ЧВК "Вагнер" 29 июля 2020 года под Минском. - Прим. БЕЛТА). Вот я хотел бы, чтобы они посмотрели, как действовали наши ребята против 30 прошедших не одну войну специалистов, которые не просто не успели, извините меня, штаны натянуть на пятую точку, даже глаза не успели открыть и моргнуть. Если кому-то хочется дать оценку нашим спецподразделениям, пусть посмотрят эту картинку", - заявил белорусский лидер.

Он отметил, что знает об упреках, которые раздаются, например, в средствах массовой информации, по поводу того, что сотрудники силового блока при проведении данного мероприятия были без средств спецзащиты, без бронежилетов. "Это и был первый вопрос, который я задал Тертелю (председателю КГБ. - Прим. БЕЛТА), как только мне доложили через несколько минут об этом происшествии. Почему ребята были без защиты? Их можно за это осуждать. Это была их инициатива", - пояснил глава государства.

По его словам, таким образом бойцы не хотели волновать людей, которые плохо реагируют на появление на улицах сотрудников в полной экипировке. Поэтому проверки, в ходе которых они отрабатывали оперативную информацию, велись в гражданской одежде. Глава государства акцентировал внимание, что в тот день сотрудники силового блока не проводили какую-то серьезную спецоперацию. "Ребята отрабатывали огромный район по оперативной информации, полученной ранее, на предмет принадлежности отдельных людей к покушению на терроризм", - подчеркнул он.-0-