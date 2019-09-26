Лукашенко: Украина должна быть единой и неделимой

26 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Украина должна быть единой и неделимой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не надо драматизировать ситуацию, что где-то живут венгры в Украине, поляки и прочие. Этот украинские венгры, это украинские поляки. Я так это понимаю. Пусть на меня ни венгры, ни поляки не обидятся. И для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой, - подчеркнул глава государства. - На этой платформе в горячие ооновские дни или без них мы будем строить отношения с нашими соседями, и прежде всего с нашей Украиной".

Президент привел в пример Югославию, которую поделили на части, проводили бомбардировки. "Кому это выгодно? Легче управлять. Подумайте, кому выгодно, чтобы Украина не была Украиной", - заметил глава государства.

Он также высказал свое отношение к жителям западных областей Украины, с которыми общался еще во время военной службы: "Я познакомился с "враждебной" Западной Украиной. Слушайте, на меня потрясающее впечатление произвело: я таких порядочных, трудолюбивых людей нигде не видел. И когда я ушел из войск, работал в сельском хозяйстве, я имел с ними очень тесные отношения, приглашал к себе работать".

"Да, они более националистичны. А что, россияне не националистичны по отношению к своей стране. Или мы менее националистичны, если речь идет о стране?" - задал риторический вопрос Александр Лукашенко.-0-