Лукашенко: уровень белорусско-лаосского сотрудничества позволяет расширять горизонты взаимодействия

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Лаосской Народно-Демократической Республики Буннянга Ворачита и жителей этой страны с Днем провозглашения Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Успешная реализация потенциала в транспортной и энергетической отраслях создает предпосылки для обеспечения устойчивого развития вашей страны и роста востребованности в регионе", - говорится в поздравлении.

Глава государства убежден, что существующий уровень белорусско-лаосского сотрудничества в политической, торгово-экономической и научной сферах является надежной основой для расширения горизонтов взаимодействия.-0-