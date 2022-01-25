Лукашенко: успехи Беларуси всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успехи Беларуси всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании-совещании с Национальной академией наук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Так сложилось исторически: наши успехи, естественно, не в радость нашим конкурентам, прежде всего геополитическим. Наука - тоже сфера конкуренции. Наши достижения всегда раздражали и провоцировали так называемый коллективный Запад на неадекватные по отношению к Беларуси поведение и действия, - заявил глава государства. - Однако вопреки санкциям, с которыми мы живем и развиваемся в это время, мы многого достигли. Теперь ситуация усложняется и пандемией ковида, новым витком экономического, политического шантажа, нагнетаемой военной истерии на белорусских границах".

В то же время Александр Лукашенко отметил, что белорусских ученых никогда не останавливали трудности, они всегда мотивировали, помогали решать, казалось бы, невыполнимые задачи.

"Сейчас мы видим, какие глобальные изменения происходят в информационной и технической сферах. Знания и технологии обновляются стремительно. Кто в этой гонке проиграет - рискует потерять все, в том числе и страну. По сути, у нас нет другого выбора - мы должны быть среди лидеров. Это, уважаемые ученые, вопрос не только ваших научных амбиций, но и сохранения нашей государственности и белорусской нации. Не выбьемся в лидеры, отстанем, остановимся - упадем, затопчут", - подчеркнул Президент.-0-