Лукашенко: утрата образа героического прошлого ведет государство к катастрофе и лишает народ будущего

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утрата образа героического прошлого ведет государство к катастрофе и лишает народ будущего. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп", передает корреспондент БЕЛТА.

Во время выступления глава государства подчеркнул важность беречь память народа, историческую правду, не допускать фальсификации судьбоносных для страны событий.

"Прежде всего я имею в виду, конечно же, Великую Победу. Утрата образа героического прошлого ведет государство к катастрофе и лишает народ будущего. Именно поэтому 2022 год мы объявили Годом исторической памяти", - пояснил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что это хороший повод для всех еще раз осмыслить тысячелетний тернистый путь народа к независимости и собственной государственности. "Сложить воедино все страницы нашей непростой истории: и героические, и трагические. Определиться с пантеоном национальных героев, еще раз посмотреть на учебники истории, придать новый импульс краеведению, продолжить работу по сохранению памятников архитектуры. Донести до мира правду о геноциде белорусского и других народов на территории нашей страны", - сказал глава государства.

"Мы обязаны это сделать. Прежде всего для наших детей и внуков. Они должны знать цену мира и свободы, которые добывались многими поколениями потом и кровью", - подчеркнул Президент.-0-

Александр Лукашенко