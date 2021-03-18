Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2021 год

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом утвердил Государственную инвестиционную программу на 2021 год. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

С учетом инвестиционных возможностей республиканского бюджета программой предусматривается концентрация средств на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2021 году, и на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности.

На финансирование 102 объектов, включенных в программу, в 2021 году предполагается направить Br664,2 млн, в том числе за счет государственных капитальных вложений - Br399,5 млн, средств государственного целевого фонда национального развития - Br105 млн.

В соответствии с программой на 2021 год намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 28 объектов, ввести в эксплуатацию 48 объектов.

В текущем году планируется завершить строительство средних школ в городах Барановичи, Столбцы, Бобруйске, детских дошкольных учреждений в городах Молодечно и Фаниполе, поселке Дружный Пуховичского района, автовокзала, жилого дома для работников учреждений образования, полигона твердых бытовых отходов в городе Островец.

Предусматривается завершение реконструкции физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Орша и агрогородке Бабиничи Оршанского района, киноконцертного зала "Островец", корпуса детского оздоровительного лагеря "Планета" в Минском районе и других объектов.-0-

Медицинские объекты, школы и детсады - что вошло в новую инвестпрограмму