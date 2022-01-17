Лукашенко утвердил замысел совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам состоявшегося во Дворце Независимости доклада утвердил замысел совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, начало учения запланировано на февраль. Оно будет проводиться на западных и южных границах Беларуси.

"Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с Президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси - это тоже граница Союзного государства. Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, "белорусском балконе", провести солидные учения", - сказал Александр Лукашенко, заслушивая доклад.

Президент при этом подчеркнул, что учения не должны стать исключительно белорусскими: "Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)".-0-