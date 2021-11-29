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29 ноября 2021, 11:19

Лукашенко уверен, что США и Великобритания при участии Польши намерены разрушить Евросоюз

Фото из архива
Фото из архива

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что США и Великобритания при участии Польши вынашивают планы разрушить Европейский союз. Об этом он заявил сегодня на совещании в Министерстве обороны на тему военной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обстановка на западной границе непростая. Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда Моравецкий поехал (премьер-министр Польши. - Прим. БЕЛТА) - в Великобританию. Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз", - сказал глава государства.

"Американцам не нужны партнеры, которые могут стать вровень с ними", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что как только в ЕС ввели свою валюту - евро, это создало угрозу доллару, и начались проблемы в евроатлантическом блоке. "Мы же понимаем. Нам все равно сейчас - евро или доллар", - констатировал Президент.

"Поэтому я уверен, что не случайно вышла Великобритания из Евросоюза, ведь она ничего не нашла в этом. И сейчас ставка делается на Польшу. Они уже, кое-кто, начинают в открытую заявлять: закончатся дотации из Евросоюза (миллиарды долларов евро) - нам ЕС не нужен. Поэтому все делается для разрушения Европейского союза", - сказал Александр Лукашенко.-0-

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