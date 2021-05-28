Лукашенко уверен в укреплении и расширении взаимовыгодного партнерства с Азербайджаном

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко от имени народа Беларуси и себя лично поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником - Днем Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Динамичное развитие экономики Азербайджана, ключевая роль страны в регионе и ее растущее влияние на международной арене являются бесспорным свидетельством эффективности осуществляемого вами курса на создание стабильного, успешно отстаивающего свои интересы государства", - говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность в том, что сотрудничество между Минском и Баку, основанное на искренней дружбе и взаимовыгодном партнерстве, будет крепнуть и расширяться, наполняясь новыми перспективными проектами и инициативами.

Александр Лукашенко еще раз поблагодарил Ильхама Алиева за радушный прием на гостеприимной азербайджанской земле и доверительные, теплые беседы в ходе недавнего визита. Глава государства пожелал Ильхаму Алиеву и его близким доброго здоровья, счастья и успехов, а народу Азербайджана - мира и благополучия.-0-