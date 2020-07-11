Лукашенко в Александрии: таких праздников, которые бы объединяли основные славянские народы, немного

"Если уж абсолютно искренне, то вот таких праздников, которые бы объединяли основные славянские народы (кто бы мог подумать, что такое будет), немного", - заметил Александр Лукашенко.

По словам Президента, фестиваль в Александрии - это фактически репетиция основного славянского праздника, который состоится буквально через несколько дней в северной столице Беларуси, - "Славянского базара в Витебске".-0-