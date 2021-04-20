Лукашенко: в Беларуси не хотят плохих отношений с Украиной

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не хотят плохих отношений с Украиной. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не будем лоб в лоб по каким-то вопросам сталкиваться с Украиной и вести себя неприлично. Ну, где-то мы будем вынуждены реагировать, если уж дальше некуда, если уж мы переходим эти запретные, запрещенные красные линии. Но мы не хотим плохих отношений с нашей не просто южной соседкой (я не считаю Украину чужой вообще, я служил в погранвойсках, нашей зоной ответственности был Западный пограничный округ с центром в Киеве, это вот с молодости у меня Украина осталась там, не говоря уже о корнях моих предков между Черниговом и Киевом)", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что и люди в Беларуси очень хорошо относятся к украинцам. "Когда у вас начался там конфликт на Донбассе, мы, можно сказать, одномоментно приняли 150 тыс. украинцев. Кто-то потом вернулся, многие трудоустроились здесь, и указ я подписал, предоставив равные права приехавшим украинцам в Беларуси. А это, вы знаете, большой социальный пакет. Это бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание, трудоустройство на работу, 150 тыс. "проглотить" непросто. Вы видите, как в Евросоюзе мигранты прибывают, а они не могут 2 тыс. человек разделить, чтобы их расселить. Тут - 150 тыс. Поэтому мы всегда с открытым сердцем", - сказал Александр Лукашенко.-0-

Евгений Шевченко и Александр Лукашенко