Лукашенко: в Беларуси высоко оценивают достижения Латвии за период независимости

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Латвии Раймондса Вейониса и народ этой страны с национальным праздником - 100-летием провозглашения Латвийской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава белорусского государства отметил, что для каждой страны суверенитет является надежным фундаментом для процветания и развития во всех областях, главным символом прогресса и мирной жизни. "В Беларуси высоко оценивают достижения Латвии за период независимости, повышение авторитета государства на международной арене", - говорится в поздравлении.

Президент выразил надежду, что взаимодоверие и уважение, общая заинтересованность в обеспечении стабильности и безопасности в регионе будут и далее способствовать укреплению двусторонних политических, деловых и гуманитарных контактов на благо народов Беларуси и Латвии.

Александр Лукашенко пожелал Раймондсу Вейонису здоровья, счастья и успехов, а гражданам Латвии - мира и благополучия.-0-