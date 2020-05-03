Лукашенко: в Беларуси заняты всего 10% аппаратов ИВЛ от имеющихся в наличии

3 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси заняты всего 10% аппаратов ИВЛ от имеющихся в наличии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко во время совещания

"Я смотрю каждые сутки информацию. Сегодня получил. Тоже 9% у нас от тестируемых (выявлено случаев заболевания COVID-19 от количества сделанных тестов. - Прим. БЕЛТА). По пневмонии, что я очень контролирую, заняты всего 10% от наличия аппаратов. У нас сегодня на ИВЛ чуть больше 200 человек. А аппаратов ИВЛ - 2,5 тыс. плюс полтысячи наркозно-дыхательных, если это нужно будет", - сказал глава государства.

Он также заявил, что от общего числа пневмоний только у 30% пациентов диагностирован COVID-19. "Это тоже очень хороший показатель. Поэтому я сегодня претензий ни к Министерству здравоохранения, ни к главным врачам больниц не предъявляю. Мы четко выработали системы лечения инфицированных людей", - отметил белорусский лидер.-0-

Фото Юрия Орешкина