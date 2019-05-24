Лукашенко: в благоустройстве страны нельзя останавливаться

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы по благоустройству страны должны продолжаться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время ознакомления с благоустройством и развитием территорий, прилегающих к кольцевой автодороге вокруг Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наверное, начнем с основных дорог и пойдем к границам нашей страны. Надо благоустраивать Беларусь, нельзя останавливаться. Это наша фишка. Кто бы сюда ни приезжал, все ахают, как хорошо, природа хорошая. Но природе надо не только радоваться, не только жить с ней в мире и согласии - природу надо и украшать, совершенствовать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Касаясь развития Минской кольцевой автодороги, Президент отметил, что "пока работа идет ни шатко ни валко". "Кое-где, наверное, и не вижу этой работы, потому что не везде бываю. И сегодня я хотел бы просто вам всем обозначить конкретно, какой должна быть дорога и придорожные участки", - сказал глава государства.

Как рассказал журналистам мэр Минска Анатолий Сивак, автомобилистов больше всего волнует состояние путепроводов на МКАД. Поэтому их ремонт будет продолжен.

Говоря в целом о благоустройстве столицы, он отметил, что у горисполкома есть план мероприятий, который включает ремонт дорог и тротуаров, озеленение территорий, развитие и обновление инфраструктуры. "Городская администрация для того и предназначена, чтобы исключать какие-то негативные моменты в содержании города, инфраструктуры, транспорта, жилья. Безусловно, для города это плановая работа", - пояснил Анатолий Сивак.

Вместе с тем он заметил, что в этом году в Минске проводится более масштабная работа по благоустройству в сравнении с предыдущими годами. Например, в 2018-м в столице было высажено около двух миллионов цветов, в нынешнем году планируется - восемь-девять миллионов. Кроме того, уложено большее количество асфальта, обновлены покрытия на многих улицах, заменяется тротуарная плитка.

"Иногда строим новые объекты и забываем про содержание существующих. Сейчас мы меняем свои подходы. Безусловно, очень важно содержать в идеальном порядке то, что у нас есть", - подчеркнул мэр.

Анатолий Сивак обратил внимание, что в течение одного года добиться идеального порядка невозможно, поэтому работы по благоустройству Минска будут продолжены и в следующем. "Мы пытаемся привлекать население и предприятия к этой работе", - сказал он. Например, в столице определены около 370 участков, где можно высадить деревья. В этой работе предлагают принять участие и горожанам.

Оценивая готовность столицы к проведению II Европейских игр, председатель Мингорисполкома отметил, что материально-техническая база уже фактически создана. "Сейчас очень важны так называемые тренировки персонала. И волонтеров, и водителей. Идет учеба. Нужна слаженность различных служб, центров управления, оперативных центров", - подчеркнул он.-0-