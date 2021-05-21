Лукашенко: в ЕАЭС надо принять все меры для обеспечения собственной продовольственной безопасности

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках Евразийского экономического союза необходимо принять все меры для обеспечения собственной продовольственной безопасности. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который проводится в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент напомнил, что еще в самом начале пандемии Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозировала дефицит продуктов питания, даже голод в отдельных регионах планеты. "Эти прогнозы уже сбываются. Из разных источников мы слышим, что сегодня уже голодают и недополучают продовольствие в нужном объеме около полумиллиарда человек на нашей планете", - отметил белорусский лидер.

"В рамках союза мы должны принять все меры для обеспечения собственной продовольственной безопасности. При этом важно не упустить свою выгоду в международной торговле, избежав излишних препятствий на пути движения товаров как внутри нашего союза, так и в торговле с другими странами", - заявил Александр Лукашенко.

В связи с этим он призвал Евразийскую экономическую комиссию в ближайшее время завершить работу над внесением изменений в технический регламент "О безопасности пищевой продукции". "Необходимо снять спорные моменты и разночтения", - подчеркнул глава государства.

"Слушайте, все говорим о том, что продовольствие, продовольствие…, надо обеспечить людей, и очень опасные тенденции в этом плане. А сами телепаемся с этим несчастным документом уже больше года", - заметил Александр Лукашенко.-0-

Александр Лукашенко