Лукашенко: в ЕАЭС важно активизировать процесс формирования общих рынков энергоресурсов

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе важно активизировать процесс формирования общих рынков энергоресурсов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который проводится в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Использование преимуществ взаимной дополняемости наших экономик позволит обеспечить быстрый и качественный экономический прогресс в союзе. Для достижения целей, определенных принятой ранее стратегией, очень важно активизировать процесс формирования общих рынков энергоресурсов", - подчеркнул глава государства.

Он также заявил о всемерной поддержке работы, направленной на снятие барьеров, сокращение изъятий и ограничений, а также недопущение возникновения новых препятствий на внутреннем рынке союза. "В прошлом году достигнут определенный темп устранения нарушений права союза, его нужно сохранять", - сказал Александр Лукашенко.-0-