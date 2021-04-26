Лукашенко в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС посещает Брагин

26 апреля, Брагин /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает поездку по районам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. В годовщину катастрофы глава государства посещает Брагин в Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства доложат о благоустройстве сквера в Брагине, Александр Лукашенко примет участие в церемонии закладки Аллеи Памяти и установке памятного знака в память 35-летия аварии на ЧАЭС.

Затем возле памятника уроженцу Брагинского района Василию Игнатенко состоится митинг-реквием.

Бюст Василия Игнатенко и архитектурная композиция, напоминающая об отселенных деревнях района, расположены на центральной площади Брагина. Василий Игнатенко как раз является уроженцем одной из таких деревень - Сперижье. В день аварии на ЧАЭС 35 лет назад он прибыл на станцию для тушения пожара на продолжавшем функционировать 4-м энергоблоке, будучи командиром отделения пожарной части города Припять. Его отделение полностью ликвидировало пожар на кровле. Несмотря на полученные ожоги, он помогал своим теряющим сознание сослуживцам спуститься с крыши. В середине мая Василий Игнатенко скончался от полученного радиационного облучения в Москве и был похоронен на Митинском кладбище. Спустя 20 лет после трагедии, в апреле 2006 года, ему было присвоено звание "Герой Украины" за подвиг во имя жизни сегодняшних и будущих поколений, личное мужество и самопожертвование.-0-