Лукашенко в интервью CNN: у вас англосаксонское мышление, мы никогда с Путиным не ведем так разговор

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телекомпании CNN рассказал, как выстраивается диалог и отношения с Россией, сообщает БЕЛТА.

Интервьюер Мэтью Чанс спросил, что Беларусь пообещала российской стороне взаимен на дипломатическую и финансовую поддержку.

"Слушайте, у вас англосаксонское мышление. Мы никогда ни с Президентом Путиным, ни на других уровнях не ведем так разговор. Мы чего-то там, а вы нам заплатите или мы чего-то обещаем. Мы - братские народы, мы - народы от одного корня - белорусы и русские", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Вы, наверное, лучше меня знаете, потому что вы со стороны: мы абсолютно ни внешне, ни внутренне ничем не отличаемся друг от друга. У нас единая политика, единые цели. И мы к этим целям движемся одним путем. И нам не надо никакие обещания. Мы близкие родные народы. И без обещаний мы построим свое будущее, и даже вы нам помешать не сможете", - добавил Президент Беларуси.-0-