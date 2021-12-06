Лукашенко в январе обратится с посланием к народу и парламенту

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в январе планирует обратиться с посланием к народу и парламенту. Об этом глава государства заявил сегодня, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны, несмотря на сложный период, несмотря на то, что надо обеспечить стабильность, заглянуть вперед. Страна должна развиваться, чего бы нам ни стоило. Нам спокойной жизни не будет. Но и успокоиться, сидя ныть и плакать, что "вот, нас душат, нам бы выстоять", - это не наш подход", - заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул: Беларуси в сложившейся ситуации надо выстоять, но при этом народ должен знать пути развития и планы государственной власти по их реализации.-0-