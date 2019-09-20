Лукашенко в Кореличском районе ознакомится с ходом уборочной и переработкой льна

20 сентября, Кореличи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Кореличский район Гродненской области, где ознакомится с ходом уборочной и переработкой льна, сообщает БЕЛТА.

Планируется, что вначале глава государства посетит территорию сельхозпредприятия "Черняховский-Агро", где ознакомится с ходом заготовки кормов в Беларуси и Гродненской области. Ему продемонстрируют образцы сельхозтехники при уборке кукурузы на силос.

Речь также пойдет о ходе уборочной кампании в целом по стране и в регионе, социально-экономическом развитии Гродненской области и Кореличского района.

Затем Александр Лукашенко посетит ОАО "Кореличи-Лен". Ему доложат о производственной деятельности и перспективах развития предприятия. Президент ознакомится с технологическими процессами переработки льнотресты, образцами производимой продукции.

Главе государства также продемонстрируют сельхозтехнику, производимую и восстановленную на предприятиях ОАО "ГродноОблсельхозтехника".

Примечательно, что рабочая поездка Александра Лукашенко в Гродненскую область проходит в день 75-летия образования региона. Глава государства по этому поводу адресовал поздравление жителям области, в котором подчеркнул, что их плодотворный труд и искренняя любовь к малой родине подняли ее из послевоенных руин, сделали прекрасным и процветающим краем, которым сегодня гордится вся страна.-0-