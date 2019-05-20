Лукашенко: в международных отношениях чрезвычайно востребована конструктивная роль дипломатии

20 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В международных отношениях чрезвычайно востребована конструктивная роль дипломатии и дипломатов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня чрезвычайно востребована конструктивная роль дипломатии и дипломатов, которые умеют слушать, слышать, вести переговоры и находить компромиссы, помогают преодолеть сложности и разногласия в международных отношениях", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что в современном мире, раздираемом противоречиями, неутихающими военными конфликтами, торговыми войнами и санкциями, экстремизмом и нетерпимостью, другими беспрецедентными вызовами и угрозами, Беларусь целенаправленно и последовательно продвигает мирную и всеобъемлющую повестку дня.

"Мы искренне нацелены на обновление диалога по укреплению мер безопасности и сотрудничества в Евро-Атлантике и Евразии. На создание действенных механизмов партнерства между различными интеграционными объединениями, формирование благоприятного климата для торгового, экономического и инвестиционного взаимодействия", - сказал Александр Лукашенко.

Он также выразил надежду на поддержку представляемых послами государств по этим и другим темам взаимного интереса.-0-