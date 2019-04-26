Лукашенко в Пекине принимает участие в международном форуме "Пояс и Путь"

26 апреля, Пекин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Пекине принимает участие в II Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь", передает корреспондент БЕЛТА.

Утром 26 апреля глава государства прибыл в Китайский национальный конференц-центр. Помимо присутствия на церемонии открытия форума "Пояс и путь" на высшем уровне программа рабочего визита Александра Лукашенко предусматривает его участие в работе сессий Совещания на высшем уровне. В своем выступлении на форуме Президент представит предложения белорусской стороны по развитию глобальной инициативы, углублению сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создании равноправной и прозрачной системы международной торговли.

Ожидается, что на полях саммита Александр Лукашенко проведет ряд встреч с зарубежными лидерами.

Во второй половине дня в Пекине состоится прием от имени Председателя КНР Си Цзиньпина.

Участие главы белорусского государства в мероприятиях форума на высшем уровне запланировано и на следующий день, 27 апреля.

По прибытии в Пекин 25 апреля Александр Лукашенко уже встретился с руководством Китая. Сначала в Доме народных собраний итоги и перспективы белорусско-китайского сотрудничества он обсудил с Си Цзиньпином, а затем диалог был продолжен в рамках встречи с заместителем Председателя КНР Ван Цишанем на территории правительственной резиденции "Дяоюйтай". Стороны подтвердили дружественный, стратегический и всепогодный характер отношений между двумя странами, отметили активное развитие взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках международного сотрудничества, в том числе по совместному продвижению инициативы "Пояс и путь".

Лукашенко: Китай всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси в любой сфере "Сегодня в контексте обострения торговых противоречий и нежелания некоторых стран видеть Китай сильным особенно видно, кто является настоящим другом, как принято говорить в Китае, всепогодным", - подчеркнул белорусский лидер.

Кроме того, состоялась встреча Александра Лукашенко с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, который также прибыл в столицу Китая для участия в форуме.

Лукашенко: Беларусь заинтересована делиться технологиями с Узбекистаном "Не только большие империи могут помогать нам с вами. Много хороших технологий есть и в средних, малых государствах. У нас есть технологии, которые нужны Узбекистану, узбекскому народу, очень похожему на белорусов", - сказал Александр Лукашенко.

Сообщается, что в Пекин в эти дни приехали главы государств и правительств из почти 40 государств, включая регионы Азии, Африки, Европы, Латинской Америки. Кроме того, на саммит приехали руководители целого ряда международных организаций, сотни высокопоставленных гостей, многочисленные представители разных сфер деятельности со всего мира, журналисты. Помимо событий на высшем уровне в Китае проходят и другие международные мероприятия, приуроченные к форуму.

В преддверии визита главы государства в Пекин прибыла представительная белорусская делегация в составе руководителей министерств и ведомств. Прошли встречи по отраслевым направлениям, подписаны договоренности о развитии сотрудничества в различных сферах. В общей сложности ожидается, что результатом визита белорусской делегации станет подписание с китайской стороной свыше двух десятков договоров и соглашений.

Первый международный форум в рамках инициативы "Пояс и путь" прошел в Пекине в мае 2017 года. Участие в нем тогда принимал и Президент Беларуси.

Председатель КНР Си Цзиньпин в сентябре 2013 года выдвинул инициативу создания Экономического пояса Шелкового пути, направленную на формирование нового порядка межрегионального сотрудничества. Во взаимосвязи с инициативой строительства морского Шелкового пути XXI века объединенная концепция получила название "Пояс и путь". Пять приоритетов сотрудничества со странами вдоль пояса и пути: политическая координация, взаимосвязь инфраструктуры, бесперебойная торговля, свобода движения капитала и укрепление близости между народами. Беларусь в числе первых поддержала инициативу и продолжает активно участвовать в ее реализации. При этом одним из ключевых элементов является развитие индустриального парка "Великий камень".-0-