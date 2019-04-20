Лукашенко в субботник будет работать на посадке деревьев в Минском районе

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в день республиканского субботника будет работать на посадке деревьев в Минском районе, сообщает БЕЛТА.

Работы будут проводиться на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Главе государства также доложат о ходе развития комплекса и организации новых экспозиций.

В честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков планируется высадить 75 дубов в месте расположения основной экспозиции экскурсионного маршрута по дотам Минского укрепрайона. Будут также высажены 30 сосен в честь 30-летия вывода контингента советских войск из Афганистана.

Символично, что при строительстве комплекса в свое время были найдены останки 75 солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Кроме бригады Президента Беларуси, на территории комплекса будут трудиться и другие бригады, которые займутся посадкой древесно-кустарниковой растительности.-0-