Лукашенко: важно, чтобы действия и поступки ученых отвечали интересам государства

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия и поступки ученых должны отвечать интересам государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании-совещании с Национальной академией наук, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на значимую роль ученых, которая сегодня гораздо шире рамок научных исследований. "Каждый из вас - личность в истории. Во многом вы формируете мировоззрение нации. Очень важно, чтобы ваши действия и поступки отвечали интересам государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Особую актуальность это приобретает сегодня, когда страна находится на важном историческом этапе, который Президент назвал судьбоносным и даже переломным. "Мы вносим изменения в Конституцию. По сути, пишем послание будущим поколениям белорусов, - заявил глава государства. - Наша цель - защитить и сохранить традиции, ценности, историческую память, укрепить государственность, создать политический механизм, способный выстоять в кризисной ситуации. Мы должны помнить, что все это делается для наших детей и внуков".

Наука должна служить во благо человечеству, но прежде всего - народу своей страны, убежден белорусский лидер. "Вы, как истинные патриоты, как люди с четкой гражданской позицией, это прекрасно понимаете. И понимаете, что ваши успехи являются одним из факторов национальной безопасности Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

"Вы знаете мое отношение к научной сфере и ученым. Я пригласил вас для того, чтобы откровенно поговорить о накопившихся вопросах, определить перспективы развития отечественной науки", - отметил глава государства.-0-