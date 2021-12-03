3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит в росте экспорта ключ к укреплению доверия населения к рублю и банковским вкладам. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по социально-экономическому развитию страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительство полагает, что в следующем году в приоритет нужно возвести экспорт, - отметил белорусский лидер. - Это разумно. Ведь пока есть возможность продавать и закрепляться на мировых рынках (а это не будет долго) - надо действовать".

"Упускать момент, чтобы заявить о себе, нельзя, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Будем интенсивно наращивать валютную выручку, получим крепкий белорусский рубль. Население перестанет осторожничать и предложит свои деньги в депозиты или облигации".

Таким образом, по мнению Президента, будет поступательно наращиваться база для "длинного" инвестирования. "Это задача не только правительства, но и всего банковского блока. Тем более что инвестиции действительно проседают".

Глава государства обратил внимание, что практически завершены предыдущий инвестиционный цикл и связанные с ним крупные проекты: атомная станция, БНБК, Петриковский горно-обогатительный комбинат, целлюлозные и бумажные комплексы. На финальной стадии проекты в нефтепереработке. "Если не обновляться, то через 3-5 лет будем в аутсайдерах по конкурентоспособности. Где-то ситуацию нам подпортили извне, а где-то мы сами недорабатываем и в этом вопросе. Все задачи по инвестициям четко прописаны в программе пятилетки, но разворачиваются они пока слабо", - заявил белорусский лидер.-0-

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