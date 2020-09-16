Лукашенко: вместе мы вернем в Беларусь спокойный ритм жизни и продолжим строить независимое будущее

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вместе мы вернем в Беларусь спокойный ритм жизни. Уверенность в этом выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с политическим активом страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Много предстоит работы, - считает глава государства. - Я уже говорил, что система держится на преданных своей стране людях. Последние месяцы показали, что таких людей большинство".

Александр Лукашенко

"И даже не Президенту, а государству и народу есть на кого опереться в это непростое время", - уверен Александр Лукашенко.

Глава государства также подчеркнул: "Вместе мы вернем в Беларусь спокойный ритм жизни и продолжим строить наше независимое будущее".-0-