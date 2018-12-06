Лукашенко вместе с главами государств СНГ посетил спектакль "Щелкунчик" в Мариинском театре

6 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко после завершения в Санкт-Петербурге неформального саммита Содружества Независимых Государств вместе с другими лидерами стран посетил спектакль "Щелкунчик" в Государственном академическом Мариинском театре.

На спектакле Александр Лукашенко расположился рядом с президентами России и Кыргызстана Владимиром Путиным и Сооронбаем Жээнбековым. Перед началом балета можно было заметить, как глава белорусского государства и российский лидер что-то оживленно обсуждали. Как сообщалось, в первой половине дня в Санкт-Петербурге также прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета.

На сайте Мариинского театра отмечается, что балет "Щелкунчик" уже на протяжении 125 лет в Санкт-Петербурге собирает полные залы зрителей. Он был впервые представлен зимой 1892 года именно в петербургском Мариинском театре и занимает главенствующее место среди поздних музыкальных произведений Петра Чайковского. Литературная основа балета - сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". Автором хореографии, кроме Мариуса Петипа, позже стал и Лев Иванов. "Любовь, дружба и доброта, красота как внешняя, так и внутренняя - все эти чувства есть в спектакле, все это - балет "Щелкунчик", и все это так нужно нам сегодня. Несравненно прекрасная музыка, яркое зрелище и живой танец находятся в безусловной гармонии", - такое описание приводится на сайте театра.-0-