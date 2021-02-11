11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко внес предложения по совершенствованию пенсионной системы. Соответствующие заявления он сделал сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что государство обязано приложить максимум усилий, чтобы жизнь человека в возрасте была полноценной и активной, и оно выполняет свои обязательства по пенсионному обеспечению, адаптируясь к новым реалиям. С 2018 года средний рост пенсий опережает инфляцию, то есть их размер перекрывает динамику цен.

Вместе с тем Президент признал, что уровень пенсий не такой высокий, как хотелось бы. В связи с этим он предложил дальнейшее совершенствование пенсионной системы, в том числе поэтапно внедрять накопительную пенсионную систему.

"Видится правильным сохранить статус государства как оплота гарантированной пенсионной поддержки, поэтапно внедрять элементы накопительной пенсионной системы, позволяющей каждому работающему гарантированно увеличить будущую пенсию. Государство создаст для этого нужную инфраструктуру", - сказал Александр Лукашенко.

Президент предложили подготовить программу "3+3": работник сможет перечислять на свой личный пенсионный счет до 3% от зарплаты, столько же добавит и работодатель.-0-